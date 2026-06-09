巨人・則本昂大投手（３５）と田中将大投手（３７）が１２球団勝利を懸け、９日からの古巣・楽天戦（楽天モバイル）に先発する。両右腕とも移籍後初対決に向け「勝てるように」と決意。８日はＧ球場で同時間帯に投球練習を行った後、そろって仙台入りした。カード初戦で先陣を切るのが則本。昨季までの１３年で通算１２０勝４８セーブをマークし、投手キャプテンも務めた。「１３年間数え切れないくらい投げていい思いも苦しい