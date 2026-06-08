「“お前は向こうだ”って言われて」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、入国審査でのハプニングを明かした――。マヂカルラブリー・野田クリスタル○入国審査で「何の?」「証拠は?」と質問攻めに米・カリフォルニア州のGoogle本社で開催されたイベント「Google I/O」に招待された野田。5月28日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)では、入国審査の話題に