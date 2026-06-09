麻雀プロリーグ・Mリーグに所属するチーム「KADOKAWAサクラナイツ」が8日、公式サイトを更新。所属していたプロ雀士・渋川難波を契約解除したことを発表した。 【写真】渋川難波&妻肩を寄せ合う仲の良さだったが 一部で不倫報道が出ていた渋川は2023年に同じくプロ雀士の早川林香と結婚、25年7月には第1子が誕生している。自身のYouTubeチャンネルで5日に謝罪動画を公開し、報道内容について「私が