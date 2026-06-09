フィリピン南部沖で発生した大地震で、建物の倒壊などによる被害が広がり、死者は少なくとも35人に上っています。現地では行方不明者の捜索や救助活動が続いています。8日朝、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード8.2の地震が発生しました。フィリピン当局によりますと、これまでに少なくとも35人が死亡、144人がけがをし、12人の行方が分かっていません。震源に近いジェネラルサントスでは、商業施設や学校などの建物が