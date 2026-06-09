シンガポールで開催されたアジア安全保障会議（シャングリラ・ダイアローグ）で、日本の存在感を世界に知らしめる劇的なドラマが展開された。主役となったのは、高市早苗政権で防衛大臣を務める小泉進次郎氏（45歳）だ。【前編を読む】国際会議で小泉進次郎が中国を「完全論破」していた…！東南アジア各国も称賛した、「皮肉混じりのカウンター」とはフィリピン国防相も絶賛今回の小泉氏の防衛外交は、単なる言葉の応酬やパフォー