IAEAの定例理事会に臨むグロッシ事務局長＝8日、ウィーン（共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）の定例理事会が8日、ウィーンで始まった。グロッシ事務局長は冒頭、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉について「安全な軌道に乗るようにIAEAは支援していく」と演説した。理事会は12日まで。グロッシ氏は、米イラン交渉の焦点の一つになっているイラン核問題について「IAEAが再び関与することが非常に重要だ」と強調。