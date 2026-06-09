北海道旭川市の女子高校生殺害事件の裁判で、内田梨瑚被告(23)に懲役27年が求刑された。遺族は意見陳述で厳罰を求め、父親が涙ながらに訴えた。一方、内田被告は殺意などを否認し、弁護側も争う姿勢を見せた。注目の判決は22日に言い渡される。内田梨瑚被告(23)に遺族「反省しているとは思えない」北海道旭川市の女子高校生殺害事件。8日の公判で、検察側から懲役27年を求刑された内田梨瑚被告（23）。検察の論告の前には、被害者