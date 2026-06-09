ソフトバンクのルーキー、北斗投手（22）は驚きの成長を見せている。中大準硬式野球部から育成ドラフト8位で入団した右腕は、5月ごろまでに硬式球に慣れることを目標にしていた。予想以上の成長で既に2軍戦で5試合に登板。信頼を勝ち取りつつある。飛躍の要因として挙げたのは、大きさの違う5種類のボールを使った練習だ。準硬式野球出身でも通用することを周囲にアピールしたいと燃えている。「準硬式の星」と期待される北斗