9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）では、「パパママの心配事を解消SP」と題した企画を届ける。【番組カット】圧巻！豪華パパ・ママが集結最初のテーマ「我が子をついつい心配しすぎちゃう事」では、辻希美が、息子に対して、「高校に入った瞬間に遊び方が派手になった」と心配。「女の子とも遊ぶようになったんですけど、うちに呼んで、もうずっと女子をガン見」と明かすと全員爆笑。心配し