中東影響のコスト増が懸念材料 「注目エリアは高級鋼の需要があるところ。インド、北米に注目している」と話すのは、JFEスチール社長の広瀬政之氏。 JFEは今、新たな成長を模索する。2025年12月に、提携相手であるインドの鉄鋼大手・JSWスチールの子会社に2700億円の出資を決め、この会社とともにインドで高炉一貫製鉄所の運営に参画。2030年には足元で年450万トンの生産能力を年1000万トンに引き上げるという計