8日午後1時半すぎ、神戸市須磨区の会社から「男性が足先から血を出し、動いていない」と110番通報がありました。警察と消防によりますと、50代から60代くらいの男性が会社の敷地内のコンテナの中で腹部と左目に刃物が刺さった状態で倒れていて、その後、死亡が確認されました。男性は会社の従業員や関係者ではないということで、警察は身元の確認を進めています。