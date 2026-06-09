8日午後2時50分ごろ、兵庫県三田市の交差点で「トラックと車の事故」と警察に通報がありました。警察によりますと兵庫県西脇市の女（55）の運転する乗用車が交差点に西から東に進入し南方向から右折しようとしていた軽乗用車に衝突。その後、軽乗用車は北方向から走ってきたトラックと衝突したということです。この事故で軽乗用車を運転していた女性（27）が意識はありますが脳内出血の重傷、後部座席でチャイルドシートに乗