YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【初来日】フランスから来たおしゃれな外国人を初めての下北沢に連れて行ったら満喫しまくった！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。動画では、空港で出会ったパリ出身のArthurとThomasを案内し、下北沢での古着探しや日本のカレーを楽しむ様子が収められている。 日本の文化や歴史に興味があるというArthurとThomas。二人がファッションも好