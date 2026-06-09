「ココナッツサブレ メロンパン味」を6月22日（月）に一部のコンビニエンスストアで先行発売し、6月29日（月）から全国のスーパーマーケットなどでも販売される。＞＞＞コラボパッケージをチェック！（写真4点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月