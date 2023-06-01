きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が一服する中、ユーロドルは１．１５ドル台半ばに買い戻されている、一時１．１５ドルちょうど付近に下落していたが、いまのところ１．１５ドルは維持されている格好。一方、ユーロ円も１８４円付近まで下落後、１８４円台後半に買い戻される展開。 ストラテジストが下期のユーロドルの見通しについて議論。２つのシナリオのせめぎ合いになっている。強気派は、