神戸市須磨区の会社の敷地内で、刃物が2本刺さった男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察が詳しい経緯を調べています。現場は、神戸市須磨区にある会社の敷地内で、8日午後1時半ごろ、従業員の男性から「足先から血が出ている」と通報がありました。警察によりますと、駐車場にあるコンテナの中で、50代から60代ぐらいの男性が腹部と左目に刃物が刺さった状態で倒れていて、病院に搬送されましたが、死