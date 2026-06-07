2028年度前期のNHK朝の連続テレビ小説が、歌人・斎藤茂吉の妻である輝子さんの物語「ほんのモキチ」に決まり、ヒロインを河合優実（25）が務めることが発表された。河合優実は帰国子女が2割を占める“公立のインター”都立国際高校のダンス部で活躍脚本は、13年度前期の「あまちゃん」を担当した宮藤官九郎（55）。河合がブレークするきっかけとなった「不適切にもほどがある！」（TBS系）コンビの再結成に、早くもドラマファ