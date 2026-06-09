世代論は、いつの時代も燃えやすいだ。特に「失われた世代」などと呼ばれる人々については、同情と自己責任論が常に入り乱れる。ガールズちゃんねるに6月上旬、「氷河期世代って本当に不遇だと思いますか？」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は自身も氷河期世代だとしつつ、次のように書き込んでいる。「私は氷河期世代と言われる世代だけど、就職してリストラになった派遣切りにあったりはあったけど今の若い世代の方