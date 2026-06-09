九州電力の子会社・九州電力送配電は、最大で1090万件分の顧客情報を記録した装置＝SSDのありかが分からなくなり、顧客情報が社外に漏れたおそれがあると発表しました。九州電力送配電は、最大で1090万件分、九州本土で電気を使うほぼすべての顧客情報が入ったSSDのありかが分からなくなっていると発表しました。SSDには名前や供給場所の住所、電話番号などが保存されていました。口座番号やクレジットカード情報は含まれておらず