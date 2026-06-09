実写映画『ルックバック』【9月11日公開】特報映像解禁 監督・脚本・編集の是枝裕和、そして原作・藤本タツキのタッグとなる、実写映画『ルックバック』の公開日が9月11日に決定。ティザービジュアルと特報映像が公開された。主人公のふたりを演じるダブル主演キャストとして、藤野役を出口夏希、京本役を蒔田彩珠、子供時代の藤野役を七瀬ふうり、京本役を岡田六花が演じることも発表。キャスト4人と是枝監督のコメント