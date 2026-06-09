ひどい面接官に当たった記憶は何十年経っても消えないようだ。投稿を寄せた福岡県の50代女性は就職氷河期に、ある保険会社の営業職の面接を受けた。しかし、そこで出くわした面接官の態度は、およそ社会人としてあり得ないものだったという。（文：法田ひまり）「会社に興味を持ってくれた人への態度ではない」その面接官は「踏ん反り返って横柄に質問し、タバコまで吸い出す始末...」だった。今なら炎上案件だが、当時はそんな横