下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「ホワイトカラーは危機？AI時代に大量解雇となる業種と生き残り方を教えます【日本経済 クビ】」を公開した。動画では、業績が好調であるにもかかわらずAI導入を理由に行われる大リストラ時代の幕開けについて、海外の事例や日本企業への波及、そしてビジネスパーソンが生き残るための条件を解説している。 下矢氏はまず、Meta（旧Facebook）の事例を紹介。直近3ヶ月で3兆円