価格が落ちつきつつあるお米ですが、生産者のなかには“コメ余り”を懸念する声も出ています。新米の収穫までに、お米をどう食べてもらうのか、様々な取り組みを取材しました。■アメリカ米使っていた時期も…状況は一変東京・早稲田の学生街にある街の定食屋。ハンバーグとから揚げを両方食べられるよくばりメニューがあります。これに合わせるのが、山のように盛られた白いご飯。大盛りは普通盛りと料金は同じで、無料でご飯を無