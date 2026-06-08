6月7日配信の「文春オンライン」で、人気アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜（23）と現在インフルエンサーとして活動する元E-girls・稲垣莉生（27）の熱愛が報じられた。記事によれば、5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合をそれぞれで観戦したという2人。試合観戦後は稲垣の友人女性も交えて高級マンションで合流し、タクシーに乗り込んで飲食店とバーをハシゴ