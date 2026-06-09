タレントの辻󠄀希美が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜・午後８時）に出演する。「パパママの心配事を解消ＳＰ」をテーマに明石家さんまらとトークを繰り広げる。「我が子をついつい心配しすぎちゃう事」というテーマでは、辻󠄀が、息子に対して、「高校に入った瞬間に遊び方が派手になった」と心配。「女の子とも遊ぶようになったんですけど、うちに呼んで、もうずっと女子をガン見」と明か