本拠地エンゼルス戦米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でエンゼルスと対戦。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。ムーキー・ベッツ内野手、アンディ・パヘス外野手が休養のためスタメンから外れる中、2試合連続でラインナップになかった名前に心配の声が寄せられている。10連戦の最終日であるこの日、ドジャースは大きく打線を入れ替えた。中堅にはパヘスではなくアレックス・コールが入って5番に座り