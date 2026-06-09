時には先輩から業務を押し付けられることも。【漫画】本編を読む学生時代に漫画に親しんだことをきっかけに創作活動を始めたザバック(@theback_blog)さん。実際に駅員として働いた経験を持つ原作者による「100日後にやめる契約駅員さん」は、鉄道会社の日常をユーモアたっぷりに描いた人気作である。今回は作品の裏話や、鉄道会社で働いた経験について作者に話を聞いた。■登場人物のモデルは全員実在！先輩から仕事を頼まれるペン