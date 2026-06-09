サッカーW杯北中米大会の1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）が初戦（14日＝日本時間15日）でと対戦するオランダ代表（同8位）が8日（日本時間9日)、米ニューヨークでW杯出場国のウズベキスタン代表（同51位）と親善試合を行い、2―1（前半1―0）で勝った。開幕前最後の実戦となったオランダはメンバーのプレータイムを考慮し、親善試合に引き続いて練習試合（35分×2）も非公開で予定。日本と同じ3バックのウズベキスタ