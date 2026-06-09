南野拓実がナッシュビルで森保ジャパンに合流した森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。サポートメンバーのMF南野拓実が合流したなか、「タキ待ってたよ」「一緒に戦えるの嬉しい」など注目を集めている。ついに南野がチームに合流した。南野はメンバー入りした選手たちよりもひと足先に練習場のジェオディス・パークに登場した。森保一監督も満面の笑みで南野を歓迎