最新市場価値が発表サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が11日（日本時間12日）に迫る中、日本代表メンバーに選ばれたMF鈴木唯人（フライブルク）の市場価値に反響が広がっている。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が最新値を発表。日本代表主力を超える額に、「凄かったんや」「バレてしまう」といった声があがった。「トランスファーマルクト」が発表した日本人選手の最新市場価値。鈴木は、5月末の発表で