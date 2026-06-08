仮面ライダーゼッツ」（テレビ朝日系）に出演中の俳優三嶋健太さん（32）が6月8日、自身の公式Xを更新。銀座の珈琲店で衝撃を受けたエピソードを披露し、ネット上で注目を集めています。【写真】「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」レシートには…まさかの金額が三嶋さんは「銀座の珈琲店で、オススメ聞いて、世界で取れる貴重な豆で、っていう説明を受けて、それでお願いします！って言うたら…値段見るの忘れてて引くに引けず