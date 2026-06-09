高市政権の危機管理能力に、大きな疑問符がついている。きっかけは、国会で議論されている「中傷動画」問題である。野党議員の追及に感情的になるあまりに、高市早苗総理は、“首謀者”松井健氏との「接点」までも否定してしまった。一方の松井氏は、金融庁が調査を続ける暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の開発責任者で、複数の投資トラブルが取り沙汰される人物でもある。ここにきて新たな動きも見せており、事