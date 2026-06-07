2026年も東京ディズニーリゾートと人気バンド『Mrs. GREEN APPLE』のコラボレーションが実現する。7月2日から9月14日まで開催されるスペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』において、昨年に引き続き2年連続でのコラボが決定している。【写真】ディズニーファンを怒らせた、ミセスファンによる「ミッキー邪魔」騒動東京ディズニーランド×『Mrs. GREEN APPLE東京ディズニーリゾートは、「ゲストの皆