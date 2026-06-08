モデル・タレントの佐藤栞里（35）が8日、月曜パートナーを務めるTBSラジオ『パンサー向井の＃ふらっと』（月〜木前8：30）に出演し、親交の深いフリーアナウンサー・川田裕美（42）の自宅で突然体調を崩し、夜間救急を受診したエピソードを明かした。【写真】佐藤栞里“恩人”川田裕美アナと2ショットこの日の番組には川田がゲスト出演。仲良くなったきっかけやプライベートでの交流について語る中、川田が「栞里ちゃんのピ