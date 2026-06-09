アップル（Apple）は日本時間9日、EU圏内で新しいSiri「Siri AI」の提供を延期すると発表した。EUのデジタル市場法（DMA）が影響したとしている。 EU圏内のユーザーは、macOS 27、visionOS 27、watchOS 27で「Siri AI」が利用できるようになる一方、DMAの規制を受けるiPhone向けの「iOS 27」とiPad向けの「iPadOS 27」では、「Siri AI」を利用できない。また、EUに拠点を置く開発者も、新しいSiri AI機能を使