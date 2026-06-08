元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、「ザスパ群馬ルミナス」のコーチを務める山崎円美さん（35）が、7日にInstagramを更新。妻が第1子を出産したことを報告し、我が子との写真を公開した。【映像】山崎円美さん 我が子や妻との写真（複数カット）山崎さんは「アルビレックス新潟レディース」や「大宮アルディージャVENTUS」などでプロサッカー選手として活躍し、「なでしこジャパン」のメンバーにも選出されていた