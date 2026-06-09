最高の笑顔が持ち味の三塚明由（２３）が、美しい体づくりにおける?信念?を明かした。三塚はボディコンテスト「ＡＰＦＴＯＫＹＯＯＰＥＮ」（４月１９日、東京・ＩＭＡホール）のグリッターモデルで６位となり、特別賞のベストスマイル賞を獲得。「私は体で負けても、顔で１位というのを（目標に）掲げています。もちろん体で勝てたら一番ですが、そういう気持ちでステージに立っているので、それが実証されてうれしいです