サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表に8日（日本時間9日）、南野拓実（31＝モナコ）が合流した。日本代表は同日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル入り。南野は主にメンタル面から選手ををサポートする「メンター」の立場として、ナッシュビルからチームに同行することが決まっていた。現地初練習に姿を見せると、森保一監督らと言葉をかわし、コーチ陣と練習を