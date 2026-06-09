カーリングの日本選手権２日目（８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ第２戦目が行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は２０２４年大会覇者のＳＣ軽井沢クラブに０―８と完敗を喫した。ただ、まだ序盤だけにここから逆襲は十分に可能。ＬＳ巻き返しのカギを握るのが小穴桃里（３１）だ。長きにわたってサードを務めた吉田知那美が３月末で退団。世界選手権に助っ人として参戦した小穴が今大会は