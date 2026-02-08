〈「私は胸が大きくて声が高いから、同級生にぶりっ子と思われて…」小学生で“IQ150超え”の秀才グラドルが語る、周囲に勘違いされた子ども時代〉から続くグラビアオーディション「ミスEXMAX！2024」「ミスFLASH2025」の2冠に輝いた現役グラビアアイドルの丸山りささんは、3歳で英語のペーパーバックを何冊も暗唱し、小学4年生で英検2級に合格した。小学生時代にIQ157を記録し、幼少期は天才キッズとしてテレビ番組などメディア