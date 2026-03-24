80代では発症率が100％に達する白内障。とはいえ、手術さえすれば視力も回復し、元の快適な生活に戻れるはず――。だが、そこには落とし穴が存在した。約1年前に白内障手術を体験した筆者は、まさかの合併症に襲われることに。後発白内障、その現実に迫る。【松田美智子/作家】＊＊＊【写真を見る】白内障を発症され、サングラスを着用される上皇后さまこの世に病は数あれど、罹患する人がいれば、しない人もいる。例外は白