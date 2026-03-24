バイオリカバリー事業（特殊清掃などの衛生復旧サービス）を展開するブルークリーン株式会社（本社：東京都大田区）は、５５歳以上の男女１０００人を対象に、孤独死に関する不安やその理由、対策状況について独自調査を実施し、２４日に発表した。５５歳以上の男女１０００人に対して、孤独死に不安を感じるかを聞いたところ、２６４人（２６・４％）が「不安を感じる」と回答した。５５歳以上６０歳未満では約４割が不安を