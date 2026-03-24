筆者の話です。モラハラと暴力で私を苦しめていた夫が「血尿が出た」と弱々しく話してきました。離婚を考えていた私ですが、夫が病気かもしれないという不安から献身的に尽くし始めました。しかし、カウンセリングを受けて気づいた、夫との関係性。自分を取り戻すための選択とは？ 突然の告白 ある日、夫が私に「ちょっと、話がある」と言ってきました。いつも高圧的な彼には珍しく、少し弱々しく見えました。（お金の催促