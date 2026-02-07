◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」裁判の傍聴経験は過去に何度もある。だが、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人などの罪に問われ、奈良地裁で無期懲役判決を言い渡された山上徹也被告の裁判は、かつてない雰囲気だった。当日は競争倍率２２倍の傍聴券を引き当てたが、傍聴席に座るまでが一苦労だった。今はどこの裁判所でも空港並みの荷物検査や金属探知機があり、大きな荷物はロッカーに入れる。今回は水筒やペットボトル飲料