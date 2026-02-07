ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ラヴ上等で人気を博した「つーちゃん」 逮捕された過去を語る Netflix エンタメ・芸能ニュース 文春オンライン ラヴ上等で人気を博した「つーちゃん」 逮捕された過去を語る 2026年2月7日 10時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ラヴ上等で人気を博した「つーちゃん」に文春がインタビューした 暴走族の総長をしていた18歳のとき、「おはよう逮捕」を経験したそう また、26歳のときには私人逮捕系のYouTubeをめぐり逮捕されたという 記事を読む おすすめ記事 千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認 主治医が気付き発覚 調査委設置し原因究明へ 2026年2月6日 17時44分 シングルマザーだった娘を亡くし、孫2人との3人暮らし。お金のことを気遣う孫を安心させようと「この封筒に102万も入っているのよ」と見せた封筒が… 2026年2月4日 12時30分 あっ！日本選手団の行進でイタリア国旗も 異例の光景に未明のネット胸アツ「礼節と配慮が」「細やかな気遣い案件」「素晴らしい」 2026年2月7日 7時28分 価格800万超え!? 13年ぶり復活のホンダ「“新型”ステップワゴン」まもなく導入へ！ めちゃ“四角いボディ”＆充実装備の「スパーダ」がタイで販売開始へ 2026年2月6日 18時10分 暴行動画で男子生徒を書類送検 栃木県立高、SNSで拡散 2026年2月6日 10時53分