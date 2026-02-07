ミラノ・コルティナ五輪開会式ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地6日に行われた。入場行進の最後に登場したのは開催国のイタリア。胸に輝く高級ブランドのロゴを発見した日本のファンがざわついている。開会式はサッカースタジアムでおなじみの「サン・シーロ」などで行われ、イタリア代表は最後の入場。黒のジャケットにパンツというデザインだが、胸には「EA7」のロゴが。高級ブランドの「エンポリオ・アルマーニ」が制作