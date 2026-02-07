五輪の超高級ブランドに仰天「カワイイと思って調べたら…」 中継で気づいた視聴者「！？」
ミラノ・コルティナ五輪開会式
ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地6日に行われた。入場行進の最後に登場したのは開催国のイタリア。胸に輝く高級ブランドのロゴを発見した日本のファンがざわついている。
開会式はサッカースタジアムでおなじみの「サン・シーロ」などで行われ、イタリア代表は最後の入場。黒のジャケットにパンツというデザインだが、胸には「EA7」のロゴが。高級ブランドの「エンポリオ・アルマーニ」が制作したもので、裾に入ったイタリア国旗の緑、白、赤のラインがおしゃれだ。日本のファンからはXに驚きの声が並んだ。
「めちゃくちゃカワイイと思って調べたらアルマーニだった…すげえ」
「出してる国の開催だからかアルマーニとかでぶん殴って来てる。衣装がオシャレ」
「アルマーニだと！？」
「やっぱりイタリアはいちいちオシャレだなぁ」
「アルマーニのスーツかっこよすぎ！」
「さすがアルマーニ…となりました カッコ良かった」
「アルマーニで勝負できるイタリアカッコいい」
イタリア国旗を模した緑、白、赤のスーツを着たキャストによるパフォーマンスもあり、ファッションの国を前面に押し出した演出となっている。
（THE ANSWER編集部）