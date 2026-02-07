ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式は６日（日本時間７日未明）、サンシーロスタジアムなどイタリア北部の４か所の会場群に分かれて開催された。（デジタル編集部）開会式の終盤、前広島市長の秋葉忠利さんがオリンピック旗の旗手として、入場、行進した。進行方向に向かって左側、前から２番目で旗を持ち、ゆっくりと所定のコースを歩いた。秋葉さんは１９４２年東京生まれ。千葉大付属小・中学校を卒業後、筑波大付属高校