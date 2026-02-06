父親からの虐待によって、10歳から18歳まで児童養護施設で育った、モデル・インフルエンサーのLIONAさん（22）。昨年9月にInstagramで自身の生い立ちを公表すると、600万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。【衝撃画像】胸元に“大きなタトゥー”が…児童養護施設出身モデル・LIONAさん22歳の“全身ショット”をすべて見る（写真多数）そんなLIONAさんに、施設退所後の職場での体験や母親との関係などについて話を聞いた。モ