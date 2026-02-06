６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪で、開会式に先立ち始まるのがフィギュアスケートの団体だ。２０１４年ソチ大会から導入され、選手らが一丸となって応援する姿にも注目が集まる。日本の金メダルが期待される注目の種目をおさらいする。（デジタル編集部）団体は、男子、女子、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国のうち、〈１〉今季と昨季のグランプリシリーズ〈２〉昨季の世界選手権――などの